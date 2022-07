SGP/ChristenUnie Europees niet meer op één lijst

Pv­dA-frac­tie Eerste Kamer steunt handelsver­drag met Canada

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer zal komende week instemmen met het handelsverdrag tussen Europa en Canada (CETA). Dat doet de fractie omdat het verdrag ‘de positie van Europa in een instabiele wereld verstevigt en grote stappen vooruit zet naar een duurzame economie’, aldus senator Ruud Koole in een toelichting.

10 juli