SGP Amsterdam kiest voor vrouwelijke lijsttrekker

Het is de eerste keer dat de SGP in Amsterdam meedoet bij de gemeenteraadsverkiezingen, zoals de kleine orthodox-christelijke partij dit jaar in meer gemeenten debuteert. De kans op een zetels is klein: daarvoor waren bij de vorige raadsverkiezingen 6000 stemmen nodig. Bij de landelijke verkiezingen van 2016 stemden bijna 700 Amsterdammers op de partij. ,,Er is altijd een kans”, vindt Schot. ,,Ik ontken niet dat het kan helpen dat ik vrouw ben. Misschien trek ik nieuwe stemmen aan.”



De Staatkundig Gereformeerde Partij liet sinds de oprichting in 1918 geen vrouwen toe als lid of kandidaat. Pas in 2006 werd het lidmaatschap opengesteld voor vrouwen en in 2013 besloot de partij ook vrouwen toe te laten op kandidatenlijsten.



