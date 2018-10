Senator PvdD beëdigd in Kamer als vervanger zieke Marianne Thieme

De 33-jarige Teunissen geldt binnen haar partij als een talent. Sommige Binnenhof-watchers tippen haar als mogelijke opvolger van Thieme. Om toe te treden tot de Tweede Kamer moest Teunissen haar lidmaatschap van de Eerste opgeven. Ze stopt ook met haar werk als fractievoorzitter in de Haagse gemeenteraad.



De partij liet dinsdag weten dat Thieme ziek is en zich zeker de komende vier maanden terugtrekt. Wat er precies met haar aan de hand is, wil een woordvoerder van de partij niet zeggen. ,,De verwachting is wel dat Marianne na zestien weken gewoon weer terugkeert als fractievoorzitter”, aldus Niko Koffeman, prominent partijlid en PvdD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer.



De ervaren Esther Ouwehand heeft tot nader order de leiding. Omdat Kamerlid Femke Merel van Kooten met zwangerschapsverlof gaat, begroet de PvdD binnenkort nog een nieuwkomer. Dat is de nog jongere Eva Akerboom.