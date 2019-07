Senator Henk Otten doet aangifte tegen Thierry Baudet

Per brief moest Henk Otten deze week vernemen dat hij geroyeerd is als lid van FvD. Reden: onder zijn toezicht als penningmeester zou er in 2018 een ‘vermoedelijke poging tot fraude’ zijn geweest met geld dat naar de partij vloeide. Er bleek bovendien geen ‘deugdelijke administratie’ noch ‘verantwoording’ over ‘contante betalingen van leden’ en FvD-supporters die ‘tijdens bijeenkomsten in het land boeken en FvD-promotieartikelen’ kochten. Ook zou Otten een ‘ongeoorloofde betaling aan een relatie’ hebben gedaan.

Henk Otten is mede-oprichter van de partij en ligt al langer in de clinch met zijn partijleider Thierry Baudet. Nadat Otten in een interview openlijk kritiek had op Baudet, werd eerstgenoemde uit het partijbestuur gezet. Ook maakte de partij bekend dat Otten in het verleden een keer een betaling aan zichzelf zou hebben gedaan uit de partijkas voor allerlei werkzaamheden zonder dat daar toestemming voor was gegeven. Dat geld is overigens terugbetaald.