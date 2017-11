Senaat nu laatste strohalm voor omstreden wet-Hillen

Tien minuten

Gisteravond werd er ook over gedebatteerd, maar de regeringspartijen hadden de spreektijden beperkt tot maximaal tien minuten, zodat niets een stemming vandaag in de weg zou staan. Daardoor kan de omstreden wet precies op tijd worden aangenomen om ook de Eerste Kamer er nog voor de kerst over te laten stemmen. Die haast is volgens staatssecretaris Menno Snel van Financiën geboden om de Belastingdienst voldoende tijd te geven de systemen aan te passen. In 30 jaar tijd kan de wet-Hillen dan helemaal worden afgeschaft.



De eerste horde mag dan zijn genomen, zeker van zijn zaak kan Snel niet zijn. Dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hem in de Tweede Kamer zouden helpen, was geen wonder: die fracties hebben immers getekend voor het regeerakkoord. De collega's in de Eerste Kamer hebben dat echter niet. Zij worden ook geacht anders naar wetgeving te kijken. Kwaliteit, zorgvuldigheid en consistentie van wetgeving staan daarbij voorop.



En daar valt nog wel wat op af te dingen. Zeker wat zorgvuldigheid betreft, verdient de wetsbehandeling tot dusver geen schoonheidsprijs, meent de voltallige oppositie. In drie weken tijd werd de afschaffing van de wet-Hillen door de Tweede Kamer gejaagd. Dat is ongekend snel. Van Rooijen haalde nachten door om schriftelijke vragen op tijd aan te kunnen leveren. Zelfs de SGP had geen goed woord over voor de bloedspoed van Snel. Dat geeft te denken.