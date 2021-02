Selfies met Baudet vanachter een plastic scherm: ‘Voor de duidelijkheid: ik ga mij niet laten vaccineren’

De coronasceptische Thierry Baudet is de enige lijsttrekker die dag na dag de straat op gaat in de verkiezingscampagne, zoals vandaag in Harderwijk. En passant trekt hij vast de betrouwbaarheid van de verkiezingen in twijfel.