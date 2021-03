Segers: Zo snel mogelijk hulp na verkrachting, geen vijf dagen wachten met abortus

PvdD-lijsttrek­ker Ouwehand lijkt in niets op bewoners van haar geboorte­dorp

1 maart Kerken in overvloed in het sterk protestantse Katwijk, en niet alleen in de oude dorpskernen. Toen kleuter Esther Ouwehand eind jaren zeventig met haar ouders naar de nieuwbouwwijk Rijnsoever verhuisde, stond de kerk er al te wachten.