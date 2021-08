Segers (ChristenUnie) staat op punt om af te haken in formatie: ‘Het houdt een keer op’

,,Gezien de stroperigheid van het proces wilde ik mij altijd verantwoordelijk opstellen’’, zei Segers. ,,Maar ik heb gisteren gelezen dat wij ongewenst zijn, dan vraag ik mij af: waarom zit ik hier? Ik weet niet waarom ik ben uitgenodigd. Degene die de ChristenUnie ongewenst heeft verklaard, moet mij maar uitleggen waarom ik ben uitgenodigd. Als je als partij na vijf maanden nog steeds ongewenst bent, dan houdt het een keer op.’’ Segers zegt dat hij zich nog wel ‘constructief wil opstellen’.

De grote vraag is of Segers zich ná zijn gesprek bij informateur Hamer definitief terugtrekt uit de formatie. Dat zou een tegenvaller zijn voor VVD en CDA, die er geen geheim van hebben gemaakt graag door te willen regeren met de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

PvdA en GroenLinks: verrast

Ondertussen zijn Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) behoorlijk positief over het ‘startdocument’ voor de formatie dat VVD en D66 de afgelopen weken hebben geschreven. ,,D66 en VVD hebben een samenvatting gegeven van hun stuk’’, vertelde Ploumen na haar gesprek. ,,Hoe zorgen we dat mensen een betaalbaar huis kunnen vinden, hoe moet het met de zorg verder, hoe zorgen we dat mensen aan het werk kunnen blijven. Al met al zitten er voor ons veel aanknopingspunten in. Ik zie het als een basis voor verdere gesprekken.’’

Klaver zegt dat het stuk van VVD en D66 hem ‘om het zuinig te zeggen niet heeft afgeschrikt en om het positief te zeggen heeft verrast’. ,,De basis ligt er’’, aldus Klaver. ,,Een basis om verder in gesprek te gaan.’’

Hoekstra op de vlakte

CDA-leider Wopke Hoekstra is terughoudend over het ‘startdocument’ van VVD en D66. ,,Er zitten zeker dingen in die me aanspreken, er zitten ook dingen in die me niet aanspreken’’, laat hij weten na zijn gesprek met Hamer, VVD-leider Mark Rutte en D66-fractievoorzitter Rob Jetten.

Hoekstra wil niet zeggen of hij nu bereid is om in een kabinet te stappen met VVD en D66. Wel zegt hij; ,,Ik heb steeds gezegd dat wij er constructief in zitten. Er wordt van iedereen redelijkheid gevraagd in een formatie die al langere tijd duurt.’’ Over het stuk van VVD en D66 - dat overigens nog altijd niet openbaar is - wil Hoekstra ook niet veel kwijt. ,,Dit stuk is een document dat tussen deze twee partijen is opgesteld. Dat is fundamenteel anders dan een proeve voor een regeerakkoord. Er zitten zeker dingen in die me aanspreken, er zitten ook dingen in die me niet aanspreken. Dat is ook onvermijdelijk als deze twee partijen een stuk schrijven.’’

Hoekstra was vanmiddag zo'n twee uur in gesprek met informateur Hamer, Rutte en Jetten in het Johan de Witthuis in Den Haag. D66-leider Sigrid Kaag was er niet bij, omdat zij als demissionair minister van Buitenlandse Zaken met de Tweede Kamer debatteerde over Afghanistan. Kaag noemde het stuk maandag nog ‘een aanzet voor een opzet voor een regeerakkoord’. Volgens Hoekstra is het ‘nu aan VVD en D66 om te zeggen hoe ze verder willen in het proces’.

Segers en Kaag

ChristenUnie-leider Segers was maandagochtend verrast door de uitlatingen van Kaag op deze site. ‘Ook goedemorgen!’, twitterde de ChristenUnie-leider nadat Kaag had gezegd dat zij niet opnieuw met de ChristenUnie in een kabinet wil. ,,Het roer moet om’’, zei Kaag. ,,Het moet echt anders. Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet, met andere keuzes en prioriteiten.’’ Toch gooide de D66-leider de deur niet helemaal dicht, door te stellen dat samenwerking met de ChristenUnie ‘in deze fase’ niet aan de orde is. In een latere fase misschien wél dus.

VVD en CDA lieten vorige week al doorschemeren dat hun positie niet is veranderd: zij willen niet met PvdA én GroenLinks in één kabinet, zoals Kaag graag wil. Tegelijkertijd laten de linkse partijen elkaar niet los.

