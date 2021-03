SCP: coronacrisis dreigende splijtzwam, overheid moet voorkomen dat vlam in pan slaat

Terwijl in de eerste crisismaanden saamhorigheid heerste, is het vertrouwen in de medemens tijdens de tweede golf beduidend afgenomen, constateren onderzoekers in het rapport ‘Een jaar met corona’ dat het SCP vandaag publiceert. Zo namen niet alleen de spanningen tussen jong en oud toe, maar ook tussen mensen met een kwetsbare en een goede gezondheid.



Een groot deel van de Nederlanders legt de schuld voor het hoge aantal virusinfecties onder jongeren vooral bij de jeugd zelf, dankzij hun ‘coronafeestjes’. Eerder in de crisis waren juist mensen van Aziatische afkomst de gebeten hond, omdat het zou gaan om een ‘Chinees’ virus.



SCP-directeur Kim Putters zegt daarover: ,,Heel vaak gaat een crisis gepaard met stigmatisering, ook nu. Daarom zeggen we tegen de overheid: let hier op, want zondebokken aanwijzen in een crisis kan ertoe leiden dat de spanningen tussen bevolkingsgroepen oplopen. Die wrijving is er al, maar escaleert gelukkig nog niet.”