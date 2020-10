Schouten op nummer 2 ChristenUnie-kandidatenlijst, veel nieuwkomers in top-5

Kabinet stelt onderzoek in naar misgelopen bombarde­ment Hawija

2 oktober Het kabinet stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de misgelopen Nederlandse aanval op het Iraakse Hawija, waarbij in juni 2015 zo’n zeventig burgerdoden vielen. Ook gaat het de bevolking van de stad compenseren door geld te steken in het herstel van woningen, de elektriciteitsvoorziening, werkgelegenheid en watervoorziening.