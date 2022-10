Schorsing Baudet een feit, Forum-leider blijft weigeren neveninkomsten op te geven

De schorsing geldt voor een week, maar door het Kamerreces komt dat neer op twee dagen, nu de schorsing direct ingaat.

Het door de Tweede Kamer ingestelde College van onderzoek integriteit adviseerde tot de schorsing. Baudet weigert al langere tijd nevenfuncties, extra inkomsten en giften te melden in het openbare register voor Kamerleden. Hij vindt dat de Tweede Kamer hier niets mee van doen heeft, ondanks de richtlijnen die belangenverstrengeling of de schijn daarvan moeten voorkomen.

Alleen BBB en de fractie van Wybren Van Haga stemden tegen, PVV en Forum kozen ervoor niet bij de stemming te zijn.

Een groot deel van de andere partijen in de Tweede Kamer diende in juni al een klacht in tegen Baudet vanwege het niet opgeven van de inkomsten. Baudets partijgenoten Gideon van Meijeren en Freek Jansen krijgen een berisping en een aanwijzing tot registratie. Zij waren nog niet eerder gewaarschuwd.

Baudet merkte in de Kamer op dat de stemming ‘niet over transparantie’ gaat. ,,In de Kamer van Koophandel wordt alles openbaar gemaakt. Dit gaat om het fundamentele principe dat Kamerleden immuniteit moeten hebben in hun werkzaamheden. Dat is het principe dat hier ter discussie staat.” Baudets fractie onthield zich van stemming en verliet de zaal tijdens de stemming. Hij liet bovendien weten dat hij ook na zijn schorsing zijn nevenactiviteiten niet gaat melden.

Geert Wilders (PVV) sprak van een ‘historische fout'. ,,Kamerleden die over elkaar gaan stemmen. Mijn fractie vindt dat we deze brug niet moeten overgaan. Als wij elkaar de facto het woord gaan ontnemen, dan is het einde zoek.”

Volgens D66-Kamerlid Joost Sneller zijn er ‘regels en die moeten worden gehandhaafd’. ,,Er ligt een voorstel van een onafhankelijk college, dan moeten we dat ook steunen. We hebben die gedragsregels niet voor niets.”

Volgens hem heeft het er niets mee te maken dat Baudet ook politiek tegenstander is en woede heeft gewekt met uitspraken dat hij Poetin steunt in diens oorlog in Oekraïne. ,,Neuh, nee, ik zie niet de Rusland-link. Wat wel speelt is dat hij heeft gekozen moedwillig de regels te schenden.”

,,De Kamer moet zijn eigen richtlijnen handhaven”, aldus een woordvoerder van de Partij voor de Dieren. Volt vindt het ‘vrij logisch’ dat het ‘verhullen’ van nevenfuncties niet iets is wat een Kamerlid moet doen.

Muilkorven

Naast Wilders vond ook Caroline van der Plas (BBB) de stemming niet in de haak. ,,Ik vind dat ieder Kamerlid zich moet houden aan de verplichting neveninkomsten te melden. Echter, als de Kamer een gekozen volksvertegenwoordiger het verbiedt zijn werk uit te voeren, dan vind ik dat ondemocratisch.”

Baudet liet zelf eerder in een verklaring weten dat hij de schorsing een ‘nieuw dieptepunt’ vindt ‘in een al veel langer zichtbare trend waarin de rechten van de oppositie worden ingeperkt door een steeds intolerantere coalitie’. ,,Een representant van de minderheid wordt door de meerderheid de mond gesnoerd.”

Volgens Baudet zijn diens nevenfuncties, onder meer de uitgeverij van zijn boeken, ‘volstrekt transparant’ via het register van de Kamer van Koophandel. ,,Iedereen weet dat Baudet weleens een boek verkoopt en iedereen kan via de jaarrekening van zijn BV’s precies zien hoeveel hij daaraan verdient. Het gejeremieer over ‘intransparantie’ en ‘onduidelijkheid rondom nevenfuncties’ is dus volstrekt ongeloofwaardig’, aldus de partij.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: