Scholierenbezoek Rijksmuseum en Kamer belangrijk, maar niet verplicht

De PO Raad, de koepelorganisatie van basisscholen, vraagt zich af of de bezoekjes aan het Rijks en de Tweede Kamer vastgelegd worden in het curriculum. ,,Dan zou het wél verplicht worden”, stelt een woordvoerder. Maar de vraag is dan ook: wie de excursies moet betalen. ,,Als een school uit Zuid-Limburg moet zorgen dat alle leerlingen naar Amsterdam gaan en ze moeten dat zelf betalen, dan speelt het nieuwe kabinet Sinterklaas met geld van de scholen.”



Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits zegt in reactie de scholieren met 'open armen' te zullen ontvangen. ,,Dit zou echt fantastisch zijn. Het is een droom, die ik in 2008 heb uitgesproken, die werkelijkheid wordt. Ieder kind heeft recht op kunst. In Nederland dreigt dit in het onderwijs tussen de wal en het schip te vallen, terwijl het een belangrijk onderdeel is van de beschaving.''