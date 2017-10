Schippers laat middel tegen taai slijm toe tot basispakket

Eerste Kamer wil uitleg over dubbele ministers

8:48 De Eerste Kamer wil opheldering van premier Mark Rutte over de voorgenomen benoemingen van meerdere ministers op hetzelfde ministerie. Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) schrijft in een vandaag verschenen brief dat het strijdig is met de Grondwet om meer dan één iemand aan te stellen als hoofd van een ministerie. Ze wil daarom weten wie in de komende kabinetsperiode de baas wordt op de departementen.