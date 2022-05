Schiphol-topman Benschop op het matje bij Tweede Kamer

Al vier weken is het chaos op Schiphol. Nederlands trots bleek door structureel personeelstekort en andere managementproblemen de post-coronadrukte in de meivakantie en met hemelvaart niet aan te kunnen, met ellenlange rijen, knokpartijen en veel gemiste vluchten als resultaat. Met de zomervakantie steeds dichterbij en nog geen einde van de problemen in zicht lijkt de luchthaven steeds dichter bij het noodplan te komen: het in overleg treden met luchtvaartmaatschappijen om vluchten te verplaatsen en in het slechtste geval te schrappen.