Sancties tegen rijke Russen haperen: 516 miljoen afgepakt, maar nog geen vastgoed

Vandaag ontstond beroering toen bleek dat minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) niet wist hoe Nederland de sancties tegen Russen precies naleeft.



Waar andere landen al miljarden aan bezittingen heeft bevroren, overlegde ons land povere cijfers: slechts 400 miljoen aan Russische banktegoeden waren geconfisqueerd. Bovendien lijkt er nog niet te zijn gebeurd met woningen, kantoren, boten of andere materiële bezittingen van Russen in ons land.



In een nieuw overzicht maakt Hoekstra dus melding van het bevriezen van 516 miljoen euro van rijke Russen en dat voor 155 miljoen euro aan transacties is tegengehouden. Op het gebied van vastgoed is evenwel nog weinig gebeurt: daarvoor is volgens Hoekstra een extra regeling nodig waarover pas morgen in de ministerraad wordt besloten. Als nu bijvoorbeeld de uiteindelijke eigenaar van een villa of gebouw is afgeschermd door een wirwar aan firma's kan die naam niet met een druk op de knop worden achterhaald. Dat moet straks wel mogelijk worden, maar die regeling is er de afgelopen 36 dagen dus niet geweest.