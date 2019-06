Samenwerking met PVV blijft open zenuw in CDA

Dat het CDA in Limburg opnieuw gaat samenwerken met de PVV rijt oude wonden open. CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch zegt ‘diep ongelukkig’ te zijn en oogst bijval van partijgenoten. De CDA-top wil zich echter niet mengen in een ‘lokale afweging’.

Morgen wordt op het Limburgse gouvernement het zevenkoppige college van gedeputeerden gepresenteerd. Daarin zit, naast de CDA’ers Ger Koopmans en Hubert Mackus, ook de Limburgse lijsttrekker van de PVV, Robert Housmans. Koopmans, tevens formateur, spreekt van een extraparlementair college: niet het partijlidmaatschap van de kandidaten is doorslaggevend geweest, maar het draagvlak waarop zij kunnen rekenen en hun bestuurlijke/inhoudelijke expertise en geschiktheid.



Toch is de hernieuwde samenwerking met een PVV’er in het verkeerde keelgat geschoten van CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. Hij schreef een opiniestuk in De Limburger, waarin hij zegt dat de keuze hem, ‘Limburger met een moslimachtergrond’, pijn doet. ,,Drukt het nemen van verantwoordelijkheid zo zwaar dat we zelfs bereid zijn een partij als de PVV salonfähig te maken”, vraagt hij zich af. En: ,,Deze keuze raakt niet alleen het CDA in Limburg, ze raakt ook het landelijke CDA. Maar ze raakt vooral CDA’ers met een moslimachtergrond die uit overtuiging gekozen hebben voor deze partij.”

Gevoelige snaar

Amhaouch raakt in het CDA een gevoelige snaar. Op Twitter krijgt hij bijval van partijgenoten, zoals rising star Dave Ensberg, die het tijd vindt voor ‘een stevig debat binnen het CDA over onze waarden en idealen’. Ook Wil van der Kruijs, die jarenlang voorzitter was van de CDA-afdeling Brabant, stelt dat Amhaouch een geluid vertolkt dat door ‘vele andere CDA’ers zo gevoeld wordt’.



Voormalig CDA-Kamerlid Ad Koppejan, die zich in 2010 hevig verzette tegen de gedoogrol van de PVV in het kabinet Rutte-Verhagen, vindt dat de partijtop publieke steun moet uitspreken. ,,Waar staat het landelijk CDA sinds 2010?”, vraagt hij zich af.

'Limburgse aangelegenheid’

Partijvoorzitter Rutger Ploum stelt desgevraagd dat hij begrip heeft voor het standpunt van Amhaouch: ,,Het is goed dat Mustafa zich laat horen en ik begrijp zijn worsteling.” Toch onthoudt Ploum zich van een oordeel. Hij spreekt van een ‘Limburgse aangelegenheid’. ,,Zaterdag is er een discussiebijeenkomst in Limburg, dáár moet de discussie worden gevoerd. Ik moet hier als voorzitter afstand van houden.”

Koopmans zegt dat hij als formateur nu geen toelichting kan geven. Hij verwijst naar een opiniestuk van de voorzitter van CDA Limburg, Harold Schroeder. Die liet eerder in De Limburger al weten dat hij verwacht dat er ‘flink gediscussieerd’ zal worden. Toch vindt Schroeder vanuit het oogpunt van draagvlak de samenwerking verdedigbaar, omdat de Provinciale Staten alle kiezers – ‘dus ook de kiezers van partijen als PVV en FvD’ – serieus moeten nemen en direct bij het bestuur betrekken. ,,De gekozen oplossing is daarom vooral zeer volwassen en verdient alle steun”, schreef hij.

Signaal

CDA-vicepremier Hugo de Jonge zei vorig jaar niet uit te sluiten dat zijn partij in de toekomst ook op landelijk niveau weer zal samenwerken met de PVV, ook al was hij het eens met de beslissing in 2017 om dat niet te doen. ,,Ik vind dat je moet samenwerken als zo’n grote groep mensen op de PVV heeft gestemd. Het enkele feit dat je het oneens bent met elkaar, vind ik geen goede reden om niet samen te werken. Dat is een slecht signaal naar de samenleving”, zei De Jonge in het radioprogramma Dit is de Dag.