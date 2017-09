Rutte zowel kritisch als positief over toekomstvisie EU

Demissionair Premier Mark Rutte reageert met zowel kritiek als instemming op de jongste plannen voor versterking van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op de toekomstvisie die de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, vandaag ontvouwde tijdens de jaarlijkse 'State of the Union'.

Rutte zegt het idee van supermachtige Europese 'ministers' niet te zien zitten, maar hij deelt wel het streven om de Europese interne markt te verbeteren. ,,De ideeën voor de korte termijn bevallen mij'', aldus Rutte, maar er zijn ook 'dingen die me minder bevallen'.

De bewindsman vindt het onverstandig om het voorzitterschap van de eurogroep (ministers van Financiën van de eurozone) samen te voegen met de post van een Europees Commissaris. Rutte voelt ook niets voor het samengaan van het voorzitterschap van de Europese Commissie in Brussel met dat van de Europese Raad, de instelling van leiders van de lidstaten. Je moet dat gescheiden houden, aldus de premier. ,,Daar zou ik nog wel eens even een robbertje over willen vechten.''

Positief

Toch is Rutte ook over een aantal zaken optimistisch. Zo vindt hij dat Juncker goede voorstellen heeft gedaan over de interne markt, over handel, over het voorkomen dat Oost-Europese arbeiders in West-Europa worden uitgebuit: ,,Dat je in gelijke situaties gelijk loon krijgt voor hetzelfde soort werk''.

Rutte is ook blij met de kritiek van Juncker op bijvoorbeeld de ideeën om voor de eurozone een eigen parlement op te zetten of een eigen begroting.

Koenders

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is blij dat de toespraak in het teken stond van 'grote uitdagingen'. ,,Dat is precies waar we de EU voor nodig hebben. Zorgen van onze burgers die we alleen niet kunnen oplossen, maar met 27 lidstaten wel. Eerlijke banen, veiligheid, migratie, klimaat. Dat is ook broodnodig in een instabiele wereld. Het resultaat telt."