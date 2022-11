Rutte wil niet bevestigen dat het kabinet excuses gaat maken, maar minister verklapt het al

slavernijverledenJa, het kabinet heeft een besluit genomen, maar het premier Mark Rutte wil nog niet bevestigen dat excuses aangeboden worden voor de Nederlandse rol in de slavenhandel. Toch lijkt het er sterk op, want minister Weerwind verklapte het al.

Rutte zei dat er vandaag in het kabinet over gesproken is, maar wilde het nog bevestigen. Hij vindt de wekelijkse persconferentie van de premier ‘niet de plek’ om het besluit met de wereld te delen. ,,We zoeken een gepast moment om nadere mededelingen te doen. ,,We komen met besluiten naar buiten als ze naar buiten komen.”

Toch lekte het nieuws gisteren al uit en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) versprak zich vanmorgen al voor de start van de ministerraad toen hij werd opgevangen door journalisten. Hij sprak namelijk van een ‘een groots moment en een mooi moment’ dat het kabinet excuses ging maken. ,,Wanneer je uitspreekt dat je een gedeeld verleden hebt, kun je ook de pagina openen naar een gedeelde toekomst. Dat doe je samen en dat doe je door deze uitspraak te doen.”

Volledig scherm Premier Mark Rutte staat de pers te woord. © ANP

Weerwind liet alleen in het midden waar het kabinet excuses gaat aanbieden en wie dat gaat doen. ,,We gaan nu de ministerraad in. Ik weet zeker dat de ministerraad daar een wijs besluit over gaat nemen.”

Rutte zei dat hij de uitspraken van Weerwind heeft gezien, maar las daar geen bevestiging in. Hij heeft hem in ieder geval niet op de vingers getikt, aldus de premier. ,,Nee, zeker niet, haha.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rutte zei de afgelopen jaren meermaals dat hij ‘moeite had met excuses’ omdat de slavernij zo lang geleden was. Vorig jaar waarschuwde hij nog voor het risico dat excuses ‘de tegenstellingen in Nederland juist zouden aanjagen’. Rutte zei vorig jaar nog dat hij zelf ‘als historicus’ ook moeite had met excuses voor iets wat 150 jaar geleden is gebeurd. ,,Wie ben ik om nu de morele vinger te heffen naar voorgangers als Schimmelpenninck of Thorbecke?’’ Ook wees hij er op dat slechts een kleine elite zich schuldig maakte aan slavenhandel. ,,Het gros van de Nederlanders had niets te zeggen.’’

Maar afgelopen zomer veranderde dat geluid. Op bezoek in Suriname liet Rutte weten dat de slavernij juist nog niet zo lang geleden was: ,,Tussen ons in het heden en dat moment zitten welbeschouwd niet meer dan enkele generaties”, zei Rutte tegen het Surinaamse parlement. Excuses maakte hij toen nog niet.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: