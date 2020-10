Rutte: Voor acute strijd tegen corona heeft EU geen meerwaarde

Hoe groot is de kans dat je sterft aan corona? Dit zijn de dodelijke feiten

0:28 Net als dit voorjaar lijkt het aantal coronadoden in de tweede golf fors hoger dan uit de officiële cijfers van het RIVM blijkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt over vorige week bijna 600 meer doden dan verwacht. In dezelfde periode (19-25 oktober) rapporteerde het RIVM 308 doden.