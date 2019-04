Rutte: Uitstelverzoek brexit roept veel vragen op, de bal ligt in Londen

Wat wil je met het uitstel bereiken, wat betekent het voor de Europese verkiezingen, vraagt Rutte zich af. ,,Dat zijn echt ingewikkelde vraagstukken.’’ Hij hoopt op meer duidelijkheid de komende dagen en uiterlijk op de ingelaste Europese top over de brexit volgende week woensdag, waar de Britse premier Theresa May haar verzoek kan toelichten.



Rutte verwacht een ‘compleet’ plan. ,,Wat je natuurlijk wilt voorkomen met elkaar is dat je nog weer eens twee, drie maanden op datzelfde kleine stoeptegeltje blijft ronddraaien.’’ Uitstel verlenen om uitstel is niet verschrikkelijk zinvol, behalve als helder is wat Londen ermee wil bereiken.



,,De bal ligt in Londen’’, aldus Rutte, die erkent al een tijdje wat mismoedig te zijn over de kwestie. ,,Ik blijf het opmerkelijk vinden hoe de vijfde economie van de wereld zo met zijn belangen omgaat.’’