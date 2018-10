'Rutte staat in robotstand, terwijl hij excuses zou moeten maken'

Rutte herhaalde dat hij teleurgesteld is in het besluit van Unilever. ,,Het zou gek zijn om nu zomaar door te stomen, daarom kijken we nog eens opnieuw naar het complete belastingplan." Die opmerking leverde cynisch gelach op in de Kamer, maar Rutte liet zich niet van de wijs brengen.



,,Deze coalitie wil investeren in de publieke sector, lasten verlichten en werken aan een goed vestigingsklimaat", aldus Rutte. ,,Het plan is gericht op het creëren van banen, het aantrekken van bedrijven, bedrijven hier houden. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om Nederland uit de crisis te halen. Dit plan is dan ook van groot belang."