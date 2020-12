Rutte somber over versoepelingen: ‘Het ziet er gewoon niet goed uit’

Kerstvakantie

Na het ‘niet zo vrolijke nieuws’ over de besmettingscijfers die niet echt dalen, is er volgens Rutte wel ‘goed nieuws’ over vaccins. ,,Wat dat betreft staan we echt aan de vooravond van een nieuwe fase van de pandemie.” In de eerste maanden van 2021 rekent Rutte op zeker 1 miljoen doses van farmaceut Pfizer/BioNTech en 400.000 van Moderna, míts de vaccins worden goedgekeurd. Daarmee zouden 700.000 Nederlanders kunnen worden ingeënt, omdat er twee prikken nodig zijn.

Verlies aan vaccins

Om het vertrouwen in het vaccin te vergroten, wil Rutte best voor de camera’s gevaccineerd worden. ,,Dat wil ik best doen als dat helpt, maar het zal nog maanden duren voor ik aan de beurt bent.” De premier benadrukte geen onderliggende ziektes te hebben, waardoor hij in de eerste periode niet in aanmerking komt voor een vaccin. Ouderen, mensen met een aandoening als diabetes of astma en mensen die in de zorg werken, komen het eerst in aanmerking voor een vaccinatie.