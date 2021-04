Rutte somber: Misschien eerste stap versoepelingen al uitstellen

Het plan was om op 28 april de avondklok te schrappen, de horeca buiten (terrassen) te heropenen, net als de winkels in de detailhandel. Rutte wilde vanmorgen de verwachtingen al temperen: ,,We gaan echt geen onverantwoorde dingen doen’’, zei hij. Dit weekend is er weer een Catshuisoverleg. Als de cijfers geen dalende trend laten zien voor die tijd, wordt de datum van 28 april weer geschrapt.’’

Rutte zei gisteravond in een debat over corona al: ,,Het betekent niet dat er nu gezegd wordt dat het 28 april wordt. Dat zeggen we niet. We zeggen wel: we kijken wekelijks. Het volgende moment is dan 28 april. Als het dan niet kan, wordt het een week later. Het wordt dan 3 of 6 mei. Dat hangt af van hoe we omgaan met dinsdag 4 en woensdag 5 mei en wat er dan zou kunnen. We hopen dus 28 april, maar we weten het niet zeker.”