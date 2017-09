Rutte: Situatie St. Maarten onduidelijk, eerste beelden zeer verontrustend

De materiële schade is zeer groot, zei Rutte. Het kabinet maakt zich de meeste zorgen over Sint-Maarten. ,,Daar is sprake van grootschalige verwoesting van infrastructuur, huizen en bedrijven. Inwoners hebben geen stroom, benzine of stromend water. Dit zijn zeer benauwde uren voor de bewoners."



De ministers die het meest betrokken zijn bij de hulpverlening hadden vanmorgen een spoedoverleg over de situatie in het Nationaal Crisis Centrum. Bij het beraad waren behalve premier Rutte en Plasterk ook de ministers Stef Blok (Veiligheid en Justitie), Jeanine Hennis (Defensie) en Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) aanwezig.



Volgens Plasterk is nog altijd niet duidelijk of er op het Nederlandse deel van het eiland doden zijn gevallen. ,,We kunnen er nu nog geen niks zinnigs over zeggen. Je houdt je hart vast als je de schade ziet, maar we weten het nog niet'', zei hij tegen de NOS. In het Franse deel zijn zeker acht doden gevallen, en de verwachting is dat dat aantal verder oploopt.