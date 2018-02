Rutte raakt zijn scherpte kwijt

Bovendien is Rutte loyaler dan goed voor hem is. Net als bij de gevallen VVD-bewindslieden Opstelten, Teeven, Van der Steur en Hennis bleef de premier tot het einde achter Zijlstra staan. Zo straalden de affaires ook op hem af. Steeds werden feiten - ook uit zijn naam - zo gunstig mogelijk voorgesteld. Of fouten pas erkend als ontkennen geen zin meer had.



,,Het ligt er ook aan wíe in zijn ploeg een fout maakt'', denkt Bram Peper. De PvdA'er werkte nauw samen met voorgangers van Rutte, Wim Kok en Joop den Uyl. Hij weet uit ervaring dat leiders die voortdurend problemen moeten oplossen vaak leunen op mensen die ze vertrouwen. Zekerheidjes, waar je met je drukke agenda dan geen omkijken meer naar hebt. ,,Juist Rutte werkt het liefst met vertrouwelingen. Met iemand als Opstelten en nu Zijlstra had hij zó'n robuuste relatie dat hij wellicht sneller dan bij anderen dacht: dit lost hij vast op.''



Rutte zelf doet er zo laconiek mogelijk over: ,,Mijn carrière is een aaneenschakeling van verkeerde politieke inschattingen'', grapte hij deze week. En tot dusver ook straffeloos. De kiezer vergaf hem in ieder geval.



In een peiling uit oktober bleek Rutte (na minister van Onderwijs Arie Slob), de minister die 'het meeste vertrouwen' geniet. En ondanks alle affaires en gebroken beloftes in het verleden, handhaafde de VVD zich in de laatste twee verkiezingen.



Hillen waarschuwt. Net als het CDA destijds is de VVD een geoliede publiciteitsmachine geworden. ,,Het verhaal van Zijlstra werd uitgevent om te laten zien hoe geschikt hij was voor zijn post. Uiteindelijk heeft iedereen daar een hekel aan en gaat zoeken naar onjuistheden. Rutte heeft onderschat dat al dat gespin op een gegeven moment tegen je gaat werken.''