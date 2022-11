Rutte probeert op verhit VVD-congres leden voor zich te winnen: ‘De asielinstroom moet flink omlaag’

Rutte sprak van de ‘toch wel heel erg hoge asielinstroom’. ,,Die is inmiddels twee tot drie keer hoger dan normaal. We zullen moeten kijken naar alle vormen van migratie. Hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD naar gaan kijken. Dat is een persoonlijk commitment dat ik hier afgeef.” Rutte werd niet concreet hoe hij dat dan wil doen. Alleen wil hij van de ‘liefdesmigratie afblijven’, schetste hij.

Druk

Rutte keek in zijn toespraak ook achterom naar eerder verzet vanuit de partij. In juni floot de VVD-achterban de partijtop terug door uit te spreken dat het de stikstofkoers van de partij niet steunt. Rutte zei daarover: ,,Ik zat daarna thuis en dacht: het is in de Tweede Kamer al moeilijk met 20 partijen en dan begint mijn eigen partij ook te sputteren. Maar ik ben er uiteindelijk toch trots op.”

Peiling

Uit een peiling van EenVandaag bleek vanochtend dat een meerderheid van VVD-leden vindt dat Rutte bij de komende Tweede Kamerverkiezingen geen partijleider meer moet zijn. In de peiling onder bijna vijfhonderd VVD-leden zei de grootste groep, 37 procent, dat de partij onder Rutte sinds de verkiezingen in negatieve zin is veranderd. Twee derde (65 procent) vindt de standpunten van de VVD onvoldoende zichtbaar in het kabinetsbeleid. Rutte is sinds 2006 leider van de VVD, in maart vorig jaar werd de partij nog de grootste partij in het parlement met 34 zetels. De volgende Tweede Kamerverkiezingen zijn in 2025, tenzij het kabinet eerder valt.