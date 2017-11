Rutte over inval Zwarte Pieten op school: Bizar, doe even normaal zeg

De Cirkel had de groep niet uitgenodigd en voelde zich overdonderd door de actie. ,,Een school is geen platform om actie te voeren’’, zegt directeur Jochem Grimmelikhuizen. ,,Even afgezien van ons standpunt als school over Zwarte Piet is dit niet de manier om kinderen te confronteren met een conflict van volwassenen. Zo leer je dat niet aan kinderen." De school viert al enkele jaren geen sinterklaasfeest meer op de traditionele manier met Zwarte Pieten, maar met ‘neutrale’ vrienden van Sinterklaas



Volgens Grimmelikhuizen is geprobeerd bij de politie aangifte te doen van huisvredebreuk, maar bleef het uiteindelijk bij een melding. ,,Een school is een open gebouw, waar je zo binnen kunt lopen. Als je vervolgens vertrekt op verzoek van de beheerder, maak je je niet schuldig aan een strafbaar feit’’, zegt een politiewoordvoerder.