Rutte neemt dit keer geen Chopin-biografie mee naar Brussel

Een tweede groot punt op de agenda is een noodfonds voor landen die door de corona-epidemie in de economische problemen zijn gekomen. Er ligt een voorstel op tafel om die landen met honderden miljarden te steunen. Landen kunnen geld krijgen in ruil voor economische hervormingen.



Tot nu toe stond Nederland (samen met Oostenrijk, Denemarken en Zweden) op het standpunt dat andere landen alleen leningen mochten krijgen, geen subsidies of giften. Daar lijkt Rutte nu van af te stappen. Wel onderstreept hij dat hij duidelijkheid wil hebben over de voorwaarden voor hulp. ,,In het verleden is vaker beloofd dat landen hun pensioenvoorziening of arbeidsmarkt zouden hervormen. Dat is nooit gebeurd.’’ Hij noemde specifiek Frankrijk, Italië en Spanje.



,,Ik wil best solidair zijn met andere landen. Maar bij het aangaan van de euro is al afgesproken dat iedereen zijn eigen huis op orde zou krijgen. Dat is nooit gebeurd en moet nu wel gebeuren. landen moeten zorgen dat ze bij een volgende crisis niet weer om hulp hoeven te vragen.’’