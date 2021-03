Rutte na ‘speeddate’ met verkenners: serieus kijken naar JA21: ‘Maar we kennen ze niet’

Volgens Rutte is er ‘niet zoveel te kiezen’. ,,D66 is een logische partner. De volgende die we er heel graag bij willen hebben is het CDA, daarna wordt het even zoeken. Het zou goed zijn als het kabinet een meerderheid heeft in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer. Om die reden zouden we ook naar JA21 moeten kijken, ze hebben 7 of 8 senatoren in de Eerste Kamer. Het zou fijn zijn om ook in de Eerste Kamer in de buurt van een meerderheid te komen. Maar we kennen die partij niet, dus dat moeten we even onderzoeken. Maar we willen de variant met ChristenUnie ook echt even onderzoeken, hebben er goed mee samengewerkt.”