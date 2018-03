Rutte: Moord kroongetuige Mocro-maffia vreselijk, debat onderweg

Een discussie over of getuigen en hun families afdoende beschermd worden, gaan hij en verantwoordelijk minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) uit de weg. Die laatste spreekt van een ‘schandalig’ incident. ,,Dit is een uiterst brutale situatie. Heel schokkend voor de nabestaanden.’’ Ook hij wilde nog niets zeggen over welke veiligheidsmaatregelen van kracht waren bij de familie van kroongetuige Bakkali.



Die vraag komt onherroepelijk nog aan de orde, want het CDA heeft een debat aangevraagd. ,,Het loopt volledig de spuigaten uit in Amsterdam,’’ zei Madeleine van Toorenburg (CDA). Grapperhaus zal voorafgaand aan dit debat nog een brief sturen aan de Tweede Kamer over hoe hij tegen de kwestie aankijkt.