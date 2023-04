Rutte: Mogelijk weer asielzoekers in het gras bij Ter Apel

Het is mogelijk dat er dit voorjaar en deze zomer weer asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt premier Mark Rutte. Het kabinet wil dat het liefst voorkomen, maar komt niet met een ‘stoer, groot pakket’ aan maatregelen, aldus de premier.

Dat zei Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Volgens de premier is het ‘mogelijk dat het weer gaat gebeuren’ dat asielzoekers buiten moeten slapen . ,,We gaan het zien, ik kan niet garanderen dat het niet gaat gebeuren.’’ Volgens Rutte is de instroom van asielzoekers er één van ‘zo grote aantallen’ dat het onvermijdelijk kan worden.

Vorig jaar sliepen er ook al honderden asielzoekers, 400 zelfs op één afzonderlijke nacht, buiten in Ter Apel omdat er geen opvangplekken waren. Er overleed ook een baby in die periode.

Die toestand zorgde voor kritiek op het kabinet en politieke rumoer: de coalitiepartijen troffen toen een pakket maatregelen om herhaling te voorkomen. Nu wordt echter voorspeld dat er nog meer asielzoekers naar Nederland komen dan vorig jaar. In de prognose gaat het om 67.000 tot 76.000 mensen.

Plan

Het kabinet overlegt al weken over migratie en zou uiteindelijk tot een plan komen, kondigde het eerder al aan. Maar dat ligt gevoelig. CDA en VVD vinden dat de instroom omlaag moet worden gebracht, maar D66 en ChristenUnie vinden niet dat dit nodig is. Zij menen dat de asielprocedures en de opvang verbeterd moeten worden. Rutte: ,,Maar we moeten de instroom aankunnen, nog los van de vraag of je die instroom te hoog vindt of niet.’’

Premier Mark Rutte beloofde zijn eigen partij, de VVD, niettemin dat hij de instroom wil verlagen. Rutte zei vandaag dat dit zijn eigen ‘politieke oordeel is’ en zijn coalitiepartners daar anders over denken. Opvallend was daarbij dat hij zei: ,,Er komt geen groot, stoer pakket in antwoord op de problemen met migratie. Dit los je niet met een groot pakket op, je lost het op, door dingen te doen die werken.’’

Hij zei wel: ,,Je wilt het probleem onder controle krijgen.” Volgens Rutte moeten er ‘maatregelen worden genomen’, maar hoeft daarvoor niet het coalitieakkoord open te worden gebroken.

