Rutte: ‘Met Kaag niet gehad over Omtzigt’

,,Het is heel vervelend wat hier gebeurd is’’, zegt Rutte over de uitgelekte notitie van inmiddels oud-verkenner Kajsa Ollongren. ,,Ik heb daar ook even contact over gehad met Sigrid Kaag vanavond, dus ook namens haar kan ik zeggen dat wij in ieder geval in onze gesprekken het niet hebben gehad over Pieter Omtzigt’’, aldus Rutte tegen de NOS.