Rutte maakt excuses aan Groningen, 22 miljard voor de regio: ‘Dit is onze laatste kans om het goed te doen’

GASWINNINGHet kabinet trekt de komende dertig jaar in totaal 22 miljard euro uit voor Groningen als compensatie voor de jarenlange aardgaswinning. Het rijk doet ‘alles wat nodig is’ om schade te vergoeden en te zorgen dat ‘iedereen een veilig huis heeft’. ,,U bent in de steek gelaten.”

Dat meldt premier Mark Rutte vanmiddag op een speciale persconferentie in Groningen. Het geld gaat naar Groningen en Noord-Drenthe, het gebied dat getroffen is door de aardbevingen. ,,Dit is een ereschuld, dit is de laatste kans om het goed te doen voor de inwoners in het gasgebied”, zei Rutte. ,,Het komt er nu op aan. We staan hier met de pet in de hand, we kunnen niet al het leed weghalen. Maar we gaan het anders doen.”

Het gaat om een aanpak voor ‘een hele generatie’: ,,Wat in zestig jaar is misgegaan is niet met één pennenstreek opgelost. Groningers hadden gelijk: ze zijn decennia lang in de steek gelaten, zijn te weinig gehoord en hun belangen zijn ondergeschikt gemaakt aan de financiële belangen van Nederland.”

De premier beseft dat deze nieuwe beloftes echt waargemaakt moeten worden. ,,Ik hoor de Groningers bijna hardop denken: daar gaan we weer. Nog meer mooie woorden. Nog meer wantrouwen. Ik realiseer me de scepsis. We moeten het niet alleen zeggen, maar het ook laten zien.”

Het kabinet neemt 50 maatregelen

Tegelijk met de excuses en het miljardenbedrag kondigt het kabinet ook vijftig nieuwe maatregelen aan. Een greep uit de nieuwe punten

- Betere schade-afhandeling. Het gebied waar bewoners niet hoeven aan te tonen dat aardbevingsschade door gaswinning komt, wordt groter. Schades kleiner dan 40.000 euro worden niet langer onderzocht, maar ‘altijd vergoed’: ,,De expert kijkt niet meer naar de oorzaak”, zei staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Vijlbrief (D66), die het tijdens de toelichting bijna te kwaad kreeg.

- Straten, buurten of dorpen worden zoveel mogelijk in één keer aangepakt. De bewonersbegeleiders krijgen per casus voor 50.000 euro mandaat om bewoners te helpen en beslissingen te nemen. Er komt een vergoeding voor de eigen tijd van bewoners.

- Het kabinet ‘laat Groningen niet meer los’, belooft Vijlbrief: voortaan wordt er jaarlijks verantwoording afgelegd over de voortgang, ieder half jaar wordt er in Groningen met bewoners over gesproken.

Volgens commissaris van de Koning René Paas is het antwoord van het kabinet ‘een stap in de goede richting’. Hij is tevreden met de excuses, maar voegt toe dat de ereschuld aan Groningen hiermee niet is opgelost. Daarvoor brengt het kabinet te weinig geld, zegt hij bij RTV Noord.

Rutte en Vijlbrief waren naar het Groningse Garmerwolde afgereisd om een officiële reactie te geven op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Dat rapport verscheen in februari en concludeerde dat Den Haag een ereschuld heeft aan Groningen.

Het duurde lang voordat onderkend werd dat de bevingen in het gebied veroorzaakt worden door gasboringen. Daarna duurde het te lang voordat de schade aan huizen werden hersteld en huizen die gevaar liepen werden verbouwd zodat ze veilig zijn voor toekomstige bevingen. Volgens de meest recente planning is die versterkingsoperatie in 2028 klaar.

30 miljard

Vorige maand legden Groningse bestuurders een eis van 30 miljard euro neer als schadevergoeding. Dat bedrag moest geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld de economie van het gebied waar na het dichten van de gaskraan nieuwe werkgelegenheid moet worden gecreëerd. Het miljardenbedrag moest bovenop het geld komen dat nodig is voor schadeherstel en versterkingen. Volgens de commissaris van de Koning Paas was Groningen zestig jaar lang een ‘kolonie waar heel Nederland van profiteerde behalve Groningen zelf'.

Maar die claim ging het kabinet te ver. De regering belooft niet te beknibbelen op de schaderegelingen en de versterkingsoperatie. Ook wil het kabinet daarnaast miljarden investeren in de regio. Maar niet zo veel als de bestuurders graag wilden: geen 30 maar 7,5 miljard euro de komende dertig jaar. De provincie krijgt de komende drie decennia 250 miljoen euro per jaar om bijvoorbeeld de werkloosheid en schooluitval ‘op het landelijk gemiddelde’ te krijgen.

Rutte vindt niet dat er wordt beknibbeld. ,,Dit is heel veel geld. Dit is een committent voor dertig jaar. En er zit geen limiet op wat nodig is voor schadeherstel en versterking. Als er meer nodig is, komt er meer.‘’ Ook Vijlbrief vindt het bedrag niet te laag. ,,Er zit geen bedrag op het leed. En het leed moeten we nu als eerste aanpakken.‘’

Opstappen

De premier gaf na afloop aan dat hij bij de presentatie van het enquêterapport heeft nagedacht of hij niet zou moeten opstappen. ,,Maar ik vind het belangrijk om een vervolg te geven aan wat er nu nodig is.’’

Vijlbrief beloofde dinsdag nogmaals dat de gaskraan in Groningen definitief dicht gaat. Sinds vorig jaar is die al bijna dicht, maar staat die nog op de zogeheten ‘waakvlam’ voor het geval er een plotseling gastekort ontstaat in de winter. In juni besluit het kabinet of de putten eind dit jaar worden dicht gestort of anders uiterlijk volgend jaar.

