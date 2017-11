Rutte: Kabinet is een heel normaal Nederlands kabinet

De premier wilde ook tekst en uitleg geven over de langste formatie ooit. Daarbij greep hij terug op de woorden van zijn ambtsvoorganger Dries van Agt, die in 1977 stelde dat het de langdurigste formatie was die het land ooit had gekend. ,,Ik maak die woorden graag tot de mijne.”



Volgens Rutte lag de reden voor de recordbrekende formatie in de verkiezingsuitslag van 15 maart. Volgens hem verenigt het regeerakkoord gezamenlijke ambities voor Nederland en het rechtdoen aan de reële verschillen tussen de partijen. ,,Een fusie is niet aanstaande, maar motto Vertrouwen in de toekomt slaat ook wel degelijk op onszelf. We zijn er uitgekomen, we gaan aan de slag en we hebben er zin in.”



Bij het begin van de regeringsverklaring stond Rutte ook stil bij de terreuraanslag in New York van gisteren. ,,Het is belangrijk dat alle goede krachten in de wereld blijven optrekken tegen terreur. Ook dáár gaat het vandaag over.”