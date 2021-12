Rutte IV krijgt vorm: VVD’ers Van der Wal en Wiersma ministers in nieuw kabinet

Ook Ferd Grapperhaus, nu nog minister van Justitie en Veiligheid, komt niet terug in het nieuwe kabinet. In een afscheidsmail aan ambtenaren schrijft de CDA’er dat het voor hem ‘persoonlijk spijtig is’ dat veel van ‘de positieve effecten’ van maatregelen die hij de afgelopen jaren trof ‘pas in de komende jaren te zien zullen zijn’.



Morgen volgt nog een laatste werkbezoek aan politie, BOA’s en brandweer, sluit hij zijn mail af. ,,Juist in deze donkere dagen spreek ik nog eens mijn steun en waardering naar hen uit. Want - en dat geldt altijd en overal dus ook bij J&V - we moeten altijd omkijken naar de mensen.”