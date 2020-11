Rutte is het gekonkel zat: regeringspartijen moeten stoppen met elkaar zwartmaken

Voor het eerst is de sfeer in het derde kabinet Rutte zó slecht, dat de stabiliteit in het zicht van de haven gevaar loopt. Premier Rutte heeft in de groepsapp van het kabinet laten weten dat hij onaangenaam verrast was dat er stevig werd gelekt uit vertrouwelijk overleg. Met drie lijsttrekkers in het kabinet lijkt de ander zwartmaken nu even belangrijker dan samen de crisis aanpakken, zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen.