Rutte: Ik word niet de opvolger van Europresident Tusk

SGP wil ontmoeting The Bridge-actrice na oproep sluiting Amsterdamse Wallen

7 december SGP-voorman Kees van der Staaij is blij met de oproep van de Zweedse The Bridge-actrice Sofia Helin om zo snel mogelijk een einde te maken aan de prostitutie op de Amsterdamse Wallen. De Christelijke partijleider wil graag kennis maken met Helin, die over een paar weken een bezoek aan Nederland brengt.