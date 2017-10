Rutte III wil nieuw pensioenstelsel rond 2020

Er moeten individuele spaarpotten komen in plaats van het huidige systeem waarbij gespaard wordt in een algemene pot waaruit iedereen zijn pensioen krijgt uitgekeerd. Dat is in lijn met een eerdere verkenning van de Sociaal-Economische Raad. Wel blijft het gedeelde risico in stand.

De Pensioenfederatie reageert in een eerste reactie verheugd op de aankondigingen. De brancheorganisatie van pensioenfondsen is vooral blij dat het maken van afspraken over het nieuwe pensioenstelsel op de tafel blijft van de sociale partners.

Keuzevrijheid