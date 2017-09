Rutte III laat burger lager eigen risico ophoesten via hogere premie

Voor mensen die veel gebruik maken van zorg komt het jaarlijkse verplichte eigen risico in 2018 weliswaar 15 euro lager uit dan de 400 euro die eerst was gemeld, maar daartegenover moet iedere volwassen verzekerde straks zo'n 10 euro meer premie betalen om deze ingreep financieel te dekken. Voor 2018 raamde het kabinet vooralsnog een zorgpremie voor de burger van 113,50 euro per maand, ongeveer 6 euro meer per maand dan dit jaar. Daar komt dus nog ruim 80 cent per maand bij door deze ingreep. De formerende partijen hebben er niet voor gekozen om de stijging van het eigen risico in 2018 te repareren via een miljoeneninvestering, terwijl er geld over is. Daarnaast zal de maatregel van VVD, CDA, D66, en de ChristenUnie ook gevolgen hebben voor de beloofde stijging van de zorgtoeslag, al is nog niet duidelijk welke.

Sigaar uit eigen doos

Tot nu toe is het de bedoeling dat de zorgtoeslag, een tegemoetkoming in de zorgkosten voor minima, voor een alleenstaande maximaal stijgt met 131 euro. Voor meerpersoonshuishoudens kan de toeslag met 194 euro oplopen.



,,Het is voor burgers gewoon een sigaar uit eigen doos", zegt PVV'er Fleur Agema over het plan van de formerende partijen. Haar collega Lilian Marijnissen (SP) vindt dat de aanstaande coalitiepartners veel meer kunnen doen om de zorg goedkoper te maken, zodat ze burgers niet in hun portemonnee hoeven te pakken via het torenhoge eigen risico. Daar doet deze ingreep niets aan af, meent ze.



Het voorstel om het verplichte eigen risico volgend jaar alsnog op 385 euro te laten, is niet zonder haken of ogen. De deadline voor het definitieve bedrag is 1 oktober. Het parlement moet dinsdag al een wetswijziging in handen hebben die dan naast de Tweede Kamer ook gelijk in de Eerste Kamer moet worden behandeld. Een spoedklus in de Haagse kaasstolp.