Rutte III krijgt mogelijk meer ministers

Stijgende medische kosten Is verhoging van de zorgpremie en eigen risico echt zo erg?

7:23 We mopperen ons suf als blijkt dat de zorgpremie en het eigen risico stijgen. Maar we willen wel de beste zorg als we zelf oud of ziek worden. Dat schuurt. Zes ietwat ongemakkelijke vragen en antwoorden zetten alles weer in perspectief.