Rutte: ‘Het loket gaat zeker niet in één keer open’

De premier claimt dat het ‘verdeling van schaarse ruimte’ gaat worden om delen van de maatschappij weer op te kunnen starten. ,,We kijken vooruit of over enkele weken wat maatregelen kunnen worden versoepeld. De maatschappelijke en economische impact is immers gigantisch. Er wordt bijna bovenmenselijk veel gevraagd van mensen in de zorg, in het onderwijs of in de handhaving. Elk verhaal van een bedrijf dat het water aan de lippen staan, is er een te veel."