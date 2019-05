Rutte: handenweigeraars Gele Hesjes waren onbeleefd

,,Ik heb het gesprek niet om die reden gestopt’’, zegt de premier. ,,Ik vond het belangrijk om toch dat gesprek te voeren. Maar de regel in Nederland is dat je elkaar een hand geeft. Verder is er al zoveel over gezegd, de kranten staan er bol van. Ik ben er wel klaar mee.’’

Over het gesprek zelf zegt Rutte dat het ‘stroef’ liep. ,,Maar het was wel respectvol.’’ De delegatie van demonstranten praatte met Rutte over problemen in de Nederlandse samenleving. Ook vroegen ze hem om op te stappen als premier. Want volgens de gele hesjes is het kabinet onder leiding van Rutte de veroorzaker van veel problemen, zoals armoede, hoge belastingen en de vastgelopen woningmarkt.