Rutte: goede ministers maar geen heiligen

Oud-diplomaat Coen Stork overleden

22:23 Oud-diplomaat Coen Stork is op 89-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie bekendgemaakt. Stork werd vooral bekend als ambassadeur in Roemenië, waar hij in 1989 getuige was van de val van Nicolae Ceausescu. Hij bood er hulp aan dissidenten die te lijden hadden gehad onder de dictator.