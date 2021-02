Rutte: Geniet dit weekend verantwoord van ijs en carnaval

De minister-president zei over het coronavirus dat we nog steeds ‘uiterst voorzichtig’ moeten zijn. Rutte: ,,Het aantal besmettingen moet omlaag en de verspreiding van mutaties moet worden afgeremd, zodat ziekenhuizen ruimte kunnen houden voor coronapatiënten én andere medische zorg.”



Hij ziet dat de maatregelen enorme weerslag hebben op de bevolking, vooral op jonge mensen. ,,Het gaat ze niet in de koude kleren zitten. Daarom krijgen alle leerlingen de kans hun examenjaar succesvol af te ronden. En het maatschappelijk steunpakket is gericht op de mentale en fysieke gesteldheid van ons allemaal.”



Afgelopen etmaal zijn er 4385 coronameldingen bijgekomen. Dat is meer dan gemiddeld. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal wel verder gedaald. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht dat het aantal opgenomen patiënten ook de komende week blijft dalen. Wat daarna gebeurt, hangt af van de verspreiding van de Britse variant. Die zou kunnen leiden tot een nieuwe golf, met als gevolg een nieuwe toestroom in de ziekenhuizen.