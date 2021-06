Rutte gelooft nog altijd in stabiel CDA

De formatie verloopt doodnor­maal: voor de camera's doen de partijen lelijker dan binnenska­mers

5 juni Alle woorden voorafgaand aan de formatie dat er ‘haast moet worden gemaakt in coronatijd’ zijn ingehaald door de tijd. Een nieuw kabinet is nog amper in zicht. Al doen de partijleiders voor de camera’s lelijker over elkaar dan binnenskamers.