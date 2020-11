Rutte feliciteert Biden: ‘Ik kijk er naar uit om onze sterke band voort te zetten’

‘Wat een mooie uitkomst van deze spannende verkiezingen’, zegt Hugo de Jonge (CDA) over de verkiezing van Biden en Harris. ‘Een nieuw hoofdstuk voor Amerika, met de belangrijke opdracht om de grote verdeeldheid in het land te overwinnen.’

Klaas Dijkhoff deelt een tweet waarin de lokale VVD-afdeling in De Bilt Biden feliciteert. ‘What @VVDBilt says’ voegt hij er met een smiley aan toe. ‘YESSS Joe Biden president’, twittert Groenlinks-leider Jesse Klaver.

Buitenlandse leiders

De aankomende Amerikaanse president Joe Biden heeft de eerste felicitaties van buitenlandse leiders al binnen. ,,Gefeliciteerd Joe Biden en Kamala Harris. Onze twee landen zijn hechte vrienden, partners en bondgenoten. We delen een relatie die uniek is op het wereldtoneel”, zegt de Canadese premier Justin Trudeau.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas liet via Twitter weten dat zijn regering uitkijkt naar de samenwerking met de toekomstige Amerikaanse regering. De Ierse premier Micheál Martin zei dat Biden altijd ‘een echte vriend’ van Ierland is geweest. ,,Ik kijk ernaar uit om de komende jaren met hem samen te werken.”

De Britse premier Boris Johnson feliciteert Biden ook met de overwinning en zegt ernaar uit te kijken om nauw met hem samen te werken aan hun gedeelde prioriteiten. President Emmanuel Macron van Frankrijk roept in een tweet de aankomend president op ‘samen’ op te treden om ‘de uitdagingen van vandaag aan te gaan’.

Pedro Sánchez, de Spaanse premier, wenst de Democraat ‘veel succes en het allerbeste. We kijken ernaar uit om met je samen te werken om de uitdagingen die voor ons liggen aan te pakken.’ De Duitse bondskanselier Angela Merkel ‘kijkt uit naar de toekomstige samenwerking met president Biden. Onze trans-Atlantische vriendschap is onvervangbaar als we de grote uitdagingen van onze tijd willen overwinnen.’