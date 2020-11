Rutte en De Jonge waarschuwen: Het wordt een sobere kerst dit jaar

,,Kerst wordt anders dan andere jaren.’’ Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geeft maar vast een waarschuwing af.



Toen de horeca drie weken geleden dichtging, was er nog de stille hoop dat de ‘gedeeltelijke lockdown’ van nu korter zou duren dan de ‘intelligente lockdown’ van afgelopen voorjaar. Die hoop blijkt ijdel. ,,We moeten nog een heel eind duwen met harde maatregelen eer we er zijn’’, verzucht De Jonge. ,,Tot over de jaarwisseling heen.’’ Al kan een deel van de maatregelen misschien al ‘half december’ worden versoepeld.



Maar hoeveel er versoepeld kan worden? En welke maatregelen? Premier Mark Rutte durft er niet over te speculeren. Weliswaar hoopt het kabinet dat er met Kerstmis weer íets meer kan. Misschien meer bezoek ontvangen dan nu mag. Misschien mogen de restaurants weer open tegen die tijd. Maar evengoed geldt: misschien ook niet.