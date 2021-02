Rutte doet ‘klemmend beroep’ om toch na 21 uur binnen te blijven

Dat heeft de premier zojuist gezegd in reactie op het vonnis van de Haagse rechter over de avondklok. Die stelt dat het middel van tafel moet, maar de Staat is in hoger beroep gegaan.

Rutte: ,,Het vervallen van de avondklok vanavond zou ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid in Nederland. Als het klopt dat avondklok terecht van tafel is op juridische gronden, dan kijken we daar opnieuw naar. Maar het middel is nodig. Voor uw veiligheid en die van anderen.”

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) sprak tegen dat er sprake is geweest van een blunder bij het kiezen van de juridische basis van de avondklok. Volgens de rechter was deze niet goed, omdat er naar een noodwet is gegrepen. ,,Daarom hebben wij ook hoger beroep aangetekend.”

Hij sprak tegen dat er ‘maanden’ de tijd was om een betere wettelijke basis te kiezen. Grapperhaus erkende dat er al in november over gesproken werd, maar zei dat het toen niet nodig was en daarom ook niet een wet is opgetuigd.

Spoedwet

Wel maakt het kabinet voor de zekerheid, ‘ten overvloede’ een nieuwe spoedwet voor het herinvoeren van de avondklok, maar dat kan lang op zich laten wachten.

Rutte spreekt van een ‘tegenvaller’ . ,,Daar lopen we niet voor weg. Wij denken dat we wel de inhoudelijke en juridische argumenten aan onze kant hebben. We doen er nu alles aan om de avondklok te behouden. We zijn zeer bezorgd over het Britse virus, de avondklok is ook ingevoerd om juist voor te zijn dat deze variant kan toeslaan.”

Boetes

De premier wilde niet speculeren op de vraag of avondklokboetes geschrapt gaan worden. Op sociale media circuleren oproepen tot straatfeesten. Rutte: ,,Ik roep daarom echt met klem op binnen te blijven. We moeten dit virus samen bestrijden. Dat hebben we steeds gedaan en ik vraag iedereen dat te blijven doen. Je houden aan de avondklok is echt verstandig. Ik hoop dat we het juridisch kunnen afdwingen, maar ook als dat niet lukt is mijn dwingende advies: houd je er toch aan.”

