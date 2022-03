Rutte claimt victorie voor licht verliezende VVD: ‘We worden de grootste partij’

Het is kort voor middernacht als premier Mark Rutte het podium pakt in Haagse brouwerij De Prael. ,,Het beeld voor ons als VVD is dat er gemeenten zijn waar we plusjes hebben, veel gemeenten waar we gelijk blijven en ook plaatsen waar we ietsjes dalen.” Om de overwinning vervolgens te claimen. ,,Het is niet te zeggen hoe dat over de rest van de avond uitpakt. Maar één ding weet ik wel: het lijkt er op dat we de grootste partij worden.”

Als dat de VVD inderdaad lukt, is dat pas de eerste keer bij gemeenteraadsverkiezingen. Tot nu toe bleef het CDA de liberalen altijd voor, hoewel in 2018 met minimaal verschil.

Rutte en de partijtop willen de huid echter niet verkopen voor de beer geschoten was. De hele avond houden alle partijkopstukken van de VVD zich koest, in wat een bewuste pr-strategie lijkt. Niemand wil tegenover de aanwezige media vooruitlopen op de uitslag, bang dat de peilingen niet kloppen. ,,Nee, ik ben niet de eerste die wat gaat zeggen”, stelt bijvoorbeeld fractievoorzitter Sophie Hermans rond half elf, nadat uit aardig wat exitpolls al is gebleken dat de VVD een heel behoorlijk verkiezingsresultaat lijkt te boeken.

Peilingen kloppen

Het algemene beeld is minimaal verlies. Het betekent dat alle voorafgaande opiniepeilingen behoorlijk goed klopten. De laatste I&O peiling voorspelde een teruggang van 2,3procent. In praktijk lijkt de VVD het nog iets beter te doen. Zo voorziet de Rotterdamse exitpoll 1,7 procent verlies, en in Breda 1,5 procent. In Zwolle en Veendam blijft de partij precies gelijk. Ook in Amsterdam levert de VVD slechts licht in.

Volledig scherm VVD-lijsttrekker Mark Rutte en campagneleider Thierry Aartsen reageren in Brouwerij De Prael © ANP

Het is precies waar de meeste VVD-leden op rekenden. De stemming switcht van goed naar uitbundig als de eigen burgemeester Jan van Zanen op regionale zender TV West de voorlopige uitslag in Den Haag presenteert, op basis van 57 procent van de stemmen. De VVD doet het in de Hofstad uitstekend en behoudt zijn zeven zetels. Een ovationeel applaus volgt.

Pas dan durft campagneleider Thierry Aartsen de VVD-leden iets na half elf toe te spreken. Hij bedankt iedereen, maar houdt een slag om de arm. ,,De eerste uitslagen zijn binnen en we hebben kans om landelijk de grootste partij te worden. Het wordt een lange lange avond, 90 procent van de stemmen moet nog geteld worden, maar ik heb er vertrouwen in.”

Niets laten liggen

Na Aartsen weet Haagse lijsttrekker Anne Mulder zijn partijgenoten nog meer op te zwepen. ,,Jullie hebben het geweldig gedaan. Als we er in Den Haag inderdaad in slagen de zetels die we vier jaar terug hebben gewonnen te houden dan hebben we het fantastisch gedaan.”

Tegen die tijd staat de muziek op standje hard en hebben Motown- en rock-klassiekers plaats gemaakt voor Get Ready for This van 2Unlimited en DJ Paul Elstaks Rainbow High in The Sky. Het bier en de wijn vloeien uit de tap.

Volgens interim-partijvoorzitter Onno Hoes mogen zijn partijgenoten meer dan tevreden zijn. ,,We hebben een uitstekende campagne gedraaid. We hebben er echt alles uitgehaald en niets laten liggen.” Hij zegt dat vanwege corona vooral campagne gevoerd is via persoonlijke gesprekken aan de deur. ,,Folder op folder, flyer voor flyer hebben we door de deuren gedaan. We hebben minder op markten en drukke plekken gestaan deze campagne.”

Volledig scherm Anne Mulder, lijsttrekker voor de VVD in Den Haag, wordt gefeliciteerd met het voorlopige prima resultaat in zijn stad © ANP