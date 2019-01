Rutte: Britten kunnen uitstel krijgen, mits ze een plan hebben

Brussel staat open voor respijt, ‘maar dan moeten ze wel een idee hebben hoe ze het dan willen oplossen’, meent Rutte. ‘Als we nog een paar maanden langer in dit cirkeltje blijven draaien’, heeft uitstel volgens de premier geen zin.



Het Britse Lagerhuis verwierp gisteravond met een enorme meerderheid de afspraken die premier Theresa May met de Europese Unie had gemaakt voor het vertrek van de Britten op 29 maart. Het Verenigd Koninkrijk stevent daardoor af op een afscheid zonder goede regeling, wat ondernemers en burgers hevig verontrust.



Vandaag stemt het Lagerhuis over de motie van wantrouwen van Labour voor May. De verwachting is dat de premier dat overleeft, waarna ze razendsnel met een nieuw brexitvoorstel zal moeten komen. Komende maandag moet dat worden besproken in het Britse parlement. De kans lijkt - vooral vanwege het forse verlies gisteravond, 202 tegen 432 stemmen - klein dat er dan wel een meerderheid voor is.